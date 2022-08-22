По предварительным данным, уже увезли четверых человек.

На временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Мелитополе Запорожской области, действуют силы сопротивления. Враг панически ищет партизан, которые очень активизировались в последние недели.

Как передает местный телеграм-канал "РИА Мелитополь", оккупанты с самого утра в сопровождении "полицейских" вламываются в дома мелитопольцев и похищают людей.

Известно, что охота на партизанов проходит в северной части города. По предварительным данным, уже увезли четверых человек.

Не исключено, что показательные задержания рашисты готовят к 24 августа – Дню Независимости Украины. Так как россия архаичная страна – у ее руководителей все действия привязаны к "сакральным" датам" – говориться в сообщении.

"Жаркая" ночь для оккупантов в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, в воскресенье 21 августа, партизаны в Мелитополе расправились с оккупантом-педофилом, который приставал к детям. Оккупанту "подрезали" горло, его госпитализировали.

Также сообщалось, что в разных районах города в воскресенье были слышны взрывы. Известно о возможном попадании в одну из российских военных баз в районе аэродрома.

По словам мэра города Ивана Федорова, россияне в панике вывозят из Мелитополя свои семьи, поскольку боятся украинских партизан и провокаций РФ на Запорожской АЭС.

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