После взрывов во временно оккупированном Мелитополе рашистов охватила паника. Они настолько боятся ВСУ и партизан, что начали проводить "тотальную фильтрацию".
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Так, утренняя "бавовна" не на шутку испугала рашистов. Они оцепили район "прилетов" и даже заблокировали выезд из Мелитополя. Оккупанты настолько испугались, что не выпускают людей даже в сторону Крыма.
Для жителей города, как отметил Федоров, последствия взрывов не слишком хорошие. Рашисты проводят "тотальную фильтрацию". Они раздевают для досмотра мужчин и всеми силами пытаются найти партизан. Паника охватила россиян, "бавовна" сильно их деморализовала.
Взрывы в Мелитополе: что известно о "бавовне" для оккупантов
Как сообщал УНИАН, утром 17 августа в комендатуре российских оккупантов в Мелитополе прогремел сильный взрыв.
"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв прогремел в логове врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов", - рассказывал мэр Мелитополя Иван Федоров.
После этого стало известно, что россияне готовят кровавую провокацию в оккупированном Мелитополе с целью обвинения Вооруженных сил Украины.