По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне заблокировали выезд из города.

После взрывов во временно оккупированном Мелитополе рашистов охватила паника. Они настолько боятся ВСУ и партизан, что начали проводить "тотальную фильтрацию".

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Так, утренняя "бавовна" не на шутку испугала рашистов. Они оцепили район "прилетов" и даже заблокировали выезд из Мелитополя. Оккупанты настолько испугались, что не выпускают людей даже в сторону Крыма.

Для жителей города, как отметил Федоров, последствия взрывов не слишком хорошие. Рашисты проводят "тотальную фильтрацию". Они раздевают для досмотра мужчин и всеми силами пытаются найти партизан. Паника охватила россиян, "бавовна" сильно их деморализовала.

Взрывы в Мелитополе: что известно о "бавовне" для оккупантов

Как сообщал УНИАН, утром 17 августа в комендатуре российских оккупантов в Мелитополе прогремел сильный взрыв.

"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв прогремел в логове врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов", - рассказывал мэр Мелитополя Иван Федоров.

После этого стало известно, что россияне готовят кровавую провокацию в оккупированном Мелитополе с целью обвинения Вооруженных сил Украины.