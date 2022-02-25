Из-за оккупации невозможно узнать о причинах изменения радиационного уровня.

В Чернобыльской зоне зафиксировано превышение контрольных уровней радиации.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.

"Данные автоматизированной системы радиационного мониторинга зоны отчуждения, которые доступны в онлайн-режиме, свидетельствуют о превышении контрольных уровней дозы гамма-излучения (красных точек) на значительном количестве", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что пока невозможно установить причины изменения радиационного фона в зоне отчуждения из-за оккупации и боя на этой территории.

Как писал УНИАН, вчера, 24 февраля, российские военные взяли под контроль территорию Чернобыльской атомной электростанции. Эту информацию подтвердил в комментарии УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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