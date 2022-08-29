От вражеской атаки пострадали несколько многоэтажек

Около четырех утра 28 августа россияне ракетами обстреляли Славянск на Донетчине.

Как говорится в сюжете ТСН, в результате обстрела в городе образовалась воронка размером с небольшое озеро.

Пострадали от вражеской атаки также несколько многоэтажек в центре. Возле одного из домов ракетой перебило трубы. В другой произошел пожар, который спасатели тушили до рассвета.

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Хотя погибших среди гражданского населения нет, большинство пострадавших квартир теперь для жизни непригодны.

Один из жильцов, который чудом не пострадал, рассказал, что его спасло то, что спал он под окном, а взрывная волна и стекло из окон полетели прямо над ним.

Ранее сообщалось, что российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как извещал Генштаб ВСУ утром воскресенья, 28 августа ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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