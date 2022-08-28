Обошлось без погибших и раненых.

Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Славянска.

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.

"Ночью Славянск снова обстреляли. От ракетного удара пострадала центральная часть: инфраструктура и многоэтажки на ул. Васильевской, Лозановича, Ярослава Мудрого. К счастью, раненых и погибших нет", - рассказал он.

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Как добавил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, Славянск подвергся обстрелу около часа ночи. В результате действий россиян были повреждены 8 многоэтажек, а один из снарядов также попал во двор школы.

Отдельно Вадим Лях отметил, что всего с 24 февраля россияне убили 19 мирных жителей Славянска, ранения получили 82 человека.

Мэр города также напомнил, что ранее на этой неделе оккупанты разрушили корпус химико-механического техникума, который является одним из старейших учебных заведений Донетчины, а также детский дом семейного типа.

"Россия воюет с мирным населением и разрушает все, до чего может дотянуться", - отметил Лях.

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

Тем временем сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры.

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