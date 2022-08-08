Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии.

После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Он отметил, что сейчас много разговоров о российской войне против Грузии в 2008 году, о ее предпосылках и последствиях.

"О том, как прошлогодний отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не отошла полностью в прошлое. Поэтому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны.

"И не только из-за того, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хоть она пока и заморожена. Только сейчас мир начал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и для привлечения к ответственности любых агрессоров", - добавил Зеленский.

По его словам, во время войн, которые начались в 2008, 2014, 2022 годах региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. При этом добавил, что именно поэтому в международных отношениях так нужен принцип превентивности - если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию-несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реагирование мира на ее подготовку должно быть таким же, как на агрессию, которая произошла. Президент Украины отмечает, что не надо ждать ударов и жертв, а действовать для недопущения войны.

"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию является предохранителями против любой войны.

По его словам, именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию. Он добавил, что, защищая наше государство, Украина автоматически защищает и всех, кому уже угрожало или еще может угрожать государство-террорист. Зеленский подчеркнул, что наибольший вклад сейчас делают украинские военные.

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что следующие два месяца могут решить результат войны в Украине.

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