После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.
Он отметил, что сейчас много разговоров о российской войне против Грузии в 2008 году, о ее предпосылках и последствиях.
"О том, как прошлогодний отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не отошла полностью в прошлое. Поэтому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать", - подчеркнул он.
При этом он отметил, что тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны.
"И не только из-за того, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хоть она пока и заморожена. Только сейчас мир начал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и для привлечения к ответственности любых агрессоров", - добавил Зеленский.
По его словам, во время войн, которые начались в 2008, 2014, 2022 годах региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. При этом добавил, что именно поэтому в международных отношениях так нужен принцип превентивности - если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию-несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реагирование мира на ее подготовку должно быть таким же, как на агрессию, которая произошла. Президент Украины отмечает, что не надо ждать ударов и жертв, а действовать для недопущения войны.
"После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии. И это важно не только для справедливости", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что только очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию является предохранителями против любой войны.
По его словам, именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию. Он добавил, что, защищая наше государство, Украина автоматически защищает и всех, кому уже угрожало или еще может угрожать государство-террорист. Зеленский подчеркнул, что наибольший вклад сейчас делают украинские военные.
Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши заявил, что следующие два месяца могут решить результат войны в Украине.