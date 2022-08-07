Одной из главных стратегических ошибок россиян полковник назвал атаки на мирные города.

В августе российские войска направят основные усилия на то, чтобы пытаться истощать Вооруженные силы Украины.

Такое мнение высказал британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант в эфире "Эспрессо".

"Сжигать и уничтожать как можно больше техники и боеприпасов. Они нацелены одержать победу над Украиной количеством и массовостью, вот на что направлены все их усилия", – отметил он.

Одной из главных стратегических ошибок россиян полковник назвал атаки на мирные города:

"Использование ракет и снарядов для нападения на украинские города я считаю контрпродуктивным. Подобное было во время Второй мировой войны, а именно, когда бомбили Лондон. Мы потеряли тогда огромное количество людей. Ковентри немцы вообще сравняли с землей за одну ночь. Но это еще больше закалило народ и придало ему решимости. Я думаю, что так есть и в Украине. Вы видите, что люди по всей стране становятся ментально сильнее в борьбе с Россией".

Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

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