Глава Бюро нацбезопасности Польши считает, что Россия не отказывается от завоевания всей Украины.

Следующие два месяца могут решить исход войны в Украине.

Такое мнение высказал глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News.

"РФ применяет на Донбассе тактику "ковровых рейдов", однако без высокоточного оружия её прогресс неутешителен для Кремля. Все ждут контрнаступления, потому что его успех создаст ситуацию, при которой могут состояться какие-то переговоры, будь то мирные или хотя бы прекращение огня. Все указывает на то, что ближайшие два месяца могут оказаться решающими", - отметил он.

По оценкам Солоха, к октябрю стоит ждать принятия каких-то "принципиальных решений".

Глава польского Бюро нацбезопасности подчеркнул, что для контрнаступления украинской армии необходимо оружие "немедленно и в большом количестве".

"Россия последовательно не отказывается от завоевания всей Украины, даже если на это уйдут годы. Это чем-то напоминает ситуацию в 18 веке, когда царская Россия завоевала Украину, а позже Крымское ханство. Это заняло годы. Я думаю, что такова позиция российской элиты", - сказал он.

Также он пояснил, к чему может привести аннексия оккупированных территорий.

"Тогда наступление будет рассматриваться как нападение на Россию. Сразу же нарастает угроза применения оружия массового поражения, ядерного оружия", - считает Солох.

Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал, что нужно украинской армии для контрнаступления.

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