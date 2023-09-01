Обсуждение плана Б на случай, если Украина не сможет одержать полную победу, стало более напряженным, чем когда-либо, говорят те, кто пытался.

Западные союзники и сами украинцы возлагали большие надежды на контрнаступление, которое могло бы изменить баланс на поле боя, обнажить уязвимость России и смягчить Москву для прекращения боевых действий путем переговоров, которые продолжаются уже полтора года.

Как пишет The New York Times, даже самые оптимистичные сторонники Украины не предсказывали, что Украина полностью вытеснит российских оккупантов из страны, и этот результат кажется все более отдаленным в свете скромных успехов контрнаступления на данный момент.

По словам этих чиновников и аналитиков, условия на поле боя поднимают вопрос о том, что можно сделать, даже если ни одна из сторон в данный момент не открыта для переговоров. Другие опасаются, что слишком открытый разговор может быть истолкован Москвой как ослабление решимости.

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Но учитывая, что даже президент Байден говорит, что война, скорее всего, закончится переговорами, Сэмюэл Чарап, старший политолог корпорации RAND, считает, что в любой демократической стране должны быть серьезные дебаты о том, как этого добиться.

"Поскольку контрнаступление идет так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого большого количества оборудования и вселения надежд", - сказал Чарльз Купчан, профессор Джорджтаунского университета и бывший американский чиновник.

По его словам, Америка надеется, что контрнаступление сможет поставить под угрозу позиции России в Крыму, что поставит Украину в более сильную позицию на переговорах. Этого не произошло. "Поэтому политическая атмосфера ужесточилась, - сказал он, - и в целом все еще существует политическое табу на трезвый разговор о финале".

Если контрнаступление не будет успешным, сейчас самое время изучить альтернативы, сказал он. Вместо этого, предположил он, Столтенберг и другие просто удвоили лозунги вроде поддержки Украины "столько, сколько потребуется".

Конечно, переговоры требуют переговоров двух сторон, и сейчас ни президент России Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы ни о чем вести переговоры.

Силы Путина, похоже, удерживают свои оборонительные рубежи, и большинство аналитиков полагают, что, по его мнению, Запад устанет поддерживать Украину. Он также может надеяться, что Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Трамп пообещал прекратить поддержку Украины со стороны США и закончить войну за один день. Даже если его не переизберут, он может стать сильным голосом, подтолкнув Республиканскую партию к ограничению поддержки Киева.

Но также неясно, сможет ли Зеленский после стольких украинских жертв чувствовать себя политически способным вести переговоры, даже если Россия будет отброшена на свои позиции в начале войны, в феврале 2022 года.

Немецкие официальные лица стремятся к переговорному решению и говорят о том, как Россию можно было бы усадить за стол переговоров, но делают это только конфиденциально и с проверенными специалистами аналитических центров, сказали некоторые из них. Но чиновники также понимают, что они никак не могут давить на Украину, потому что не хотят, чтобы Россия почувствовала слабость.

Тем не менее, в Берлине, как и в Вашингтоне, есть желание, чтобы война не продолжалась бесконечно, отчасти потому, что политическая готовность к бессрочной военной и финансовой поддержке Украины уже начинает ослабевать, особенно среди правых и крайне правых, которые набирают силу.

Но для многих других предложение решения путем переговоров или плана Б является слишком преждевременным и даже аморальным, сказала Констанца Стельценмюллер из Брукингского института.

"Путин не проявил никакого интереса к разговору, но молодое поколение чиновников вокруг него занимает, пожалуй, еще более жесткую позицию", сказала она.

"Поэтому любой, кто хочет сформулировать план Б с этими людьми на другой стороне, сталкивается со значительным бременем доказывания. Путин много раз говорил, что он не будет вести переговоры, кроме как на своих собственных условиях, которые заключаются в уничтожении Украины. Здесь нет никакой ясности", - добавила она.

Любой заслуживающий доверия План Б должен исходить от ключевых незападных держав – таких как Китай, Индия, Южная Африка и Индонезия – от которых Россия зависит, если они скажут Москве, что она должна вести переговоры.

"Это страны, на которые Путин делает ставку", - сказала она. "Мы ничего не можем сказать, сделать или предложить".

"Стремление Парижа или Берлина начать переговоры слишком рано просто подтолкнет Путина к манипулированию этим рвением, расколу Запада и поиску уступок со стороны Украины", - сказал Ульрих Спек, немецкий аналитик.

"Переход к дипломатии – это одновременно наша сила и слабость", – сказал он. "Мы хороши в компромиссах и коалициях, но для этого требуется базовое согласие по нормам и целям. Шок Украины заключается в том, что на той стороне этого просто не существует".

Война в Украине - последние новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что у России нет шансов одержать победу над Украиной военным путем.

"Точно могу сказать, что, первое - шансов у России одержать победу над нами военным путем нет. Второе - победа будет за нами. И третье - мы освободим все наши территории. Вопрос только во времени", - рассказал Данилов.

Представитель США в ЕС Марк Гитенштайн отверг опасения по поводу темпов контрнаступления Вооруженных сил Украины на фронте. В своем интервью Bloomberg он напомнил о вызове с которым столкнулись США и их союзники во Второй мировой войне. По словам посла, у украинцев есть "мужество, стимул и решимость одержать победу, и они это сделают".