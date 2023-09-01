По словам посла, у Украины есть мужество и решимость для победы над агрессором.

Представитель США в ЕС Марк Гитенштайн отверг опасения по поводу темпов контрнаступления Вооруженных сил Украины на фронте.

В своем интервью Bloomberg он напомнил о вызове с которым столкнулись США и их союзники во Второй мировой войне. По словам посла, у украинцев есть "мужество, стимул и решимость одержать победу, и они это сделают".

Через два месяца после начала наступательной операции появилась информация, что союзники Украины обеспокоены темпами продвижения ВСУ. В частности, у них якобы вызвало опасения то, что затяжная борьба может укрепить позицию президента России Владимира Путина .

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В то же время Гитенштайн сравнил ситуацию с борьбой, с которой столкнулись США и их союзники перед окончательной победой во Второй мировой войне.

"Вы бы развели руками в отчаянии", — подчеркнул дипломат.

Посол призвал инвесторов искать возможности в Украине, поскольку процесс восстановления после войны поможет создать в стране привлекательную инвестиционную среду.

"Это будет самая большая такая попытка со времен плана Маршалла", - отметил Гитенштайн.

При этом он подчеркнул, что Киев должен серьезно отнестись к антикоррупционным реформам, которые являются условием для значительных объемов финансирования и вступления в ЕС. По его словам, антикоррупционные режимы, прозрачность, регулирование и укрепление рынков акций - являются ключевыми способами привлечения капитала Украиной.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Недавно Bloomberg писал, что европейские союзники Украины обеспокоены медленными темпами контрнаступления ВСУ. Так, они опасаются, что при отсутствии значительного прогресса к зиме США могут прекратить активную поддержку Украины, тогда как Европа не способна обеспечить потребности украинской армии.

Сегодня газета The New York Times сообщила, что ВСУ достигли небольших, но значительных успехов на Запорожском направлении и пытаются использовать для более широкого прорыва и выхода на так называемый сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом.

При этом в колонке WSJ указывается, что если бы Украина прислушалась к советам американцев, ее боевую мощь стерли бы за дни.

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