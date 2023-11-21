Только на Бахмутском направлении украинские войска отбили 20 атак противника.

В течение суток российские оккупанты не оставляли попыток окружить Авдеевку и вели штурмовые действия на четырех направлениях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Враг нанес пять ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Авиационные удары получили Костобобров Черниговской области и Середина-Буда Сумской области, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов двух этих областей, а также Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской.

Видео дня

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбито 10 атак", - говорится в сообщении и отмечается, что на Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 10 атак", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отбито 12 атак.

На Шахтерском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где украинские защитники отразили две атаки.

"На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Работиного и северо-западнее ивового Запорожской области, успеха не имел", - говорится в сообщении.

В Генштабе напомнили, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 21 ноября, Генштаб заявил, что ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив четыре зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ракету "Искандер-К" и 10 беспилотников.

По данным ISW, украинские военные продолжают продвигаться на левом берегу Херсонской области. Сейчас бои продолжаются возле села Крынки.

Вас также могут заинтересовать новости: