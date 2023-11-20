Ситуация на Бахмутском направлении остается "активной".

Российские оккупационные войска нарастили силы и активизировались на Бахмутском направлении. Уже две недели враг атакует, заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Как он отметил в эфире телемарафона, россияне пытаются вернуть утраченные позиции. Враг собрал соответствующие резервы и перешел к атакующим действиям.

По словам Фитьо, ситуация на Бахмутском направлении остается "активной".

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"Враг уже примерно две недели как перешел от оборонительных действий к атакующим, пытается вернуть утраченные ранее позиции", – пояснил он.

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За сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения. Как сообщили в Генштабе, враг атаковал на Бахмутском, Купянском, Авдеевском, Марьинском и других направлениях.

Между тем в районе Адеевки россияне не прекращают штурмовать позиции украинских войск. По словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Я. Гандзюка Сергея Цехоцкого, россияне начали использовать "камикадзе" из техники.

Враг нашпиговывает автомобильную технику взрывчаткой и на полном ходу направляет ее в сторону украинских позиций. Однако техника врага является одной из приоритетных целей на фронте, поэтому ее сразу уничтожали.

Кроме того, россияне очень мощно штурмуют Авдеевский коксохимический завод.

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