По его словам, россияне запускали "Калибры" по руслу Днепра, чтобы обойти ПВО.

Удар по Львову должно стать для партнеров Украины еще одним сигналом, что медлить с передачей ВСУ истребителей F-16 нельзя.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что россияне запустили этой ночью ракеты "Калибр" по территории Украины из Черного моря, направив их по руслу реки Днепр и используя рельеф местности, чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны.

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"Наша истребительная авиация пыталась по маршруту следования уничтожать (ракеты). В конце концов большинство ракет было уничтожено именно на Западе. К сожалению, три ракеты прилетели. Видим масштабные разрушения, есть погибшие, есть раненые... хотелось бы отметить, что F-16 мог бы в данном случае действительно помочь, чтобы этого не произошло. Этот самолет создан, чтобы перехватывать эти типы целей...Те самолеты, которые есть у нас, это советские самолеты - истребители Су-27 и МиГ-29 - их бортовое оборудование, их ракеты не способны эффективно противостоять таким ракетам", - подчеркнул Игнат.

По его словам, наличие на оперативных аэродромах "дежурных сил" из истребителей F-16, позволит обеспечить защиту наших территорий.

"Нам очень нужен F-16. Об этом говорят уже все - вся Украина, весь мир. И мы ждем, чтобы в конце сдвинулся процесс по подготовке пилотов, чтобы мы могли лучше защитить нашу страну", - сказал Игнат.

Он напомнил, что Великобритания взяла лидерство по организации обучения пилотов и передачи Украине F-16.

"У них нет этих самолетов. Но, но будут делать все, чтобы как можно быстрее происходил процесс обучения наших пилотов и передачи Украине F-16. Мы ожидаем от всех партнеров решительных шагов. Каждый день промедления - мы видим последствия. Мы видим последствия каждую ночь по всем регионам. И этой ночью. Самолет (F-16) многоцелевой: сможет и защитить внутри страну, и наносить удары по противнику на линии фронта, завоевать превосходство в воздухе. А еще носители в Черном. F-16 имеет на вооружении ракеты "Гарпун" и можно "вслед за русским военным кораблем" отправить остальной российский флот, имея на вооружении этот самолет. И мы очень ожидаем эти истребители. Еще один сигнал партнерам - эта ночь", - подчеркнул Игнат.

Что касается того, началась ли подготовка наших пилотов на F-16, он отметил, что воздушные силы сделали все для того, чтобы стартовали учения, но на данный момент все еще ожидают приглашения от стран-партнеров на приезд.

"Пилоты в режиме ожидания уже не первый месяц находятся и готовы хоть сегодня выезжать, если будет принято такое решение. Наши группы офицеров сегодня находятся в странах Европы и в постоянных переговорах с нашими партнерами о том, как, сколько, на каких основаниях должны состояться учения... мы домашнее задание выполнили, ждем от партнеров приглашения", - сказал Игнат.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне нанесли удар по территории Украины, выпустив из надводных носителей и подводных лодок в Черном море крылатые ракеты "Калибр". Было зафиксировано несколько групп ракет, которые сперва направлялись в северном направлении, а затем резко изменили курс на Запад. В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

Есть попадание ракет по гражданских объектах в городе Львов. Существенным разрушениям подвергся многоэтажный дом, в нем фактически снесены 3 и 4 этажа в двух подъездах. Погибли четверо гражданских лиц, еще 32 получили ранения. 13 раненых госпитализированы. В настоящее время поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

По данным мэра Львова Андрея садового, в городе из-за удара в целом повреждены 35 домов. Серьезные поражения пострадали 60 человек. Также повреждено 50 автомобилей.

Украина уже длительное время ведет переговоры с партнерами о предоставлении ВСУ современных истребителей F-16. Аналитики и военные заявляют, что передача истребителей F-16 может переломить ход войны в Украине.

Три месяца назад страны создали "коалицию" по предоставлению Украине F-16.

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