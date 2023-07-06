Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие и оно на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытие спустились только пять человек.

В результате ракетного удара оккупантов по Львову, по предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали 37.

Об этом речь идет в сообщении МВД. Там добавили, что на месте прилета были спасены 7 человек, эвакуированы 64 человека. "На месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома", - уточнили в МВД.

В министерстве добавили, что эвакуировано 14 автомобилей с подъездных путей.

Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, самой молодой жертвой российского удара стала 21-летняя девушка.

"Самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21... Самой старшей погибшей - 95. Женщина пережила II Мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", - сообщил детали глава ОВА.

Козицкий добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку под ними еще могут быть люди.

Что касается пострадавших, то глава ОВА отметил, что в медицинской помощи нуждались 34 человека, 13 из них госпитализировали.

Также он уточнил масштабы разрушений:

более 30 домов;

более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

Также повреждена одна подстанция во Львове (150 абонентов остаются без электроснабжения).

"Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились лишь пять человек. Очень обидно", - констатировал Козицкий.

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