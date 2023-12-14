Ликвидацию захватчиков подтвердили в России.

Украинские воины продолжают систематически уничтожать российских захватчиков. На этот раз среди "пакетированных" оказались три офицера.

Как сообщает офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждено уничтожено майора, капитана и старшего лейтенанта российской оккупационной армии.

"Успешно демобилизовано: майора Ситникова Петра, капитана Тимошкина Александра и старшего лейтенанта Евсеева Андрея. Смерть врагам", - отметил "Штирлиц".

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Потери России - последние данные

По данным украинского Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.23 ориентировочно составляют 342 800 оккупантов. За минувшие сутки украинским воинами удалось "минуснуть" 1300 россиян.

Иногда на одном из направлений за сутки ВСУ удается ликвидировать огромное количество захватчиков. В частности, недавно украинские воины за сутки ликвидировали на Таврическом направлении 502 российских захватчика. Еще трое оккупантов сдались в плен.

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