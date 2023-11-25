Российские захватчики уменьшили количество авиаударов, но активность вражеской пехоты остается высокой.

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали на Таврическом направлении 502 российских захватчика. Еще трое оккупантов сдались в плен.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, также было уничтожено 24 единицы военной техники.

"В частности, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистемы, 12 БПЛА и 3 автомобиля. Еще 21 единица техники врага повреждена", - уточнил Тарнавский.

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Командующий отметил, что российские захватчики уменьшили количество авиаударов, но активность вражеской пехоты остается высокой.

"В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 4 авиаудара, провел 50 боевых столкновений и совершил 912 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении", - сообщил Тарнавский.

Также он добавил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, не уточнив деталей.

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Как сообщал УНИАН, в целом за прошедшие сутки на украинской земле было ликвидировано 860 российских захватчиков. Общие потери врага благодаря этому выросли до 323760 человек. Кроме этого, наши защитники уничтожили за сутки несколько десятков единиц военной техники россиян, в частности - 6 танков, 7 боевых бронированных машин, 18 артсистем и прочее.

В целом, 24 ноября на фронте произошло 74 боевых столкновения. Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия на нескольких направлениях, впрочем, украинские военные наносят врагу потери в живой силе и технике, и закрепляются на достигнутых рубежах.

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