Противники могут попытаться воспользоваться ограниченным окном возможностей до прибытия в украинское государство помощи от Штатов, полагают западные аналитики.

Пока новая помощь США Украине не будет предоставлена, украинскому государству грозят неудачи на фронте.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ситуация на фронте может продолжить ухудшаться, особенно если российские оккупанты усилят атаки, чтобы воспользоваться ограниченным окном возможностей до прибытия американской помощи.

"Украинские силы могут потерпеть дополнительные неудачи в ближайшие недели, ожидая помощи США в сфере безопасности, которая позволит Украине стабилизировать фронт, но они, вероятно, смогут сдержать нынешнее российское наступление, если возобновить помощь США поступит быстро", - отмечается в свежем отчете Института.

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Аналитики полагают, что, скорее всего, новая помощь Украине от США не начнет влиять на ситуацию на фронте на протяжении нескольких недель.

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Россияне смогли немного продвинуться на фронте на фоне отсутствия помощи Украине со стороны США. В ISW сообщали, что украинцам не хватало артиллерии.

20 апреля в Штатах Палата представителей (нижняя палата Конгресса) поддержала проект закона, в котором на помощь нашей стране в сфере безопасности предусмотрены десятки миллиардов долларов. Сенат США помощь Украине может поддержать на следующей неделе. Потом документ должен подписать американский президент Джо Байден.

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