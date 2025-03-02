Кон Кофлин напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения России киевские войска выстояли практически без поддержки партнеров.

Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля отменит военную поддержку Киева, неизбежно вызвали опасения, что без американской помощи Украина проиграет в войне. Однако, не стоит сбрасывать со счетов Зеленского и Украину, ведь в 2022 году шансы у страны были еще хуже. Такое мнение высказал редактор по вопросам обороны и иностранных дел газеты The Telegraph Кон Кофлин в своей колонке.

Он напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения России киевские войска стояли практически одни, а потому при поддержке Европы они вряд ли сейчас сломятся.

Автор не сомневается, что в свое врем превосходящая огневая мощь армии США оказалась жизненно важной для сдерживания российских войск в Украине. Он также предположил, что администрация Джо Байдена явно предчувствовала, что отношения между Вашингтоном и Киевом испортятся в тот момент, когда Трамп станет президентом. И в последние дни его правления Белый дом приказал США доставить в Киев как можно больше военной техники.

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"Это правда, что без Patriot и другого высококачественного оборудования украинским войскам будет трудно противостоять своим российским противникам, которые, несмотря на катастрофические потери, понесенные ими на поле боя, все еще сильно теснят своих превосходящих по численности противников. Но даже если провал Трампа в Белом доме приведет к тому, что Вашингтон прекратит военную поддержку Украины, важно помнить, что украинские силы уже продемонстрировали, насколько они крепки, за последние три года жестоких боев", - акцентировал Кофлин.

Он добавил, что именно профессионализм и стойкость украинских сил сыграли решающую роль в сдерживании российского вторжения. Кроме того, как подчеркнул автор, украинцы проделали большую работу по развитию собственного отечественного военного производства, особенно беспилотников, которые используются с разрушительным эффектом против войск РФ.

"Продолжающаяся поддержка Трампом украинского дела может быть под вопросом, но все равно было бы безрассудно списывать со счетов способность украинцев продолжать борьбу против России, с помощью Америки или без нее", - констатировал редактор.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Великобритания, Франция и еще, возможно, одна или две страны будут работать с Украиной над новым мирным планом, который представят США.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время обсуждений с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эмануэлем Макроном. Британский премьер считает, что "Трамп хочет видеть длительный мир в Украине", несмотря на его риторику и отношение к Зеленскому.

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