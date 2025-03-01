В Белом доме заявили, что нужно время, чтобы остыть.

После перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытался убедить президентов США и Украины вернуться за стол переговоров. Однако Британия потерпела неудачу в попытке спасти экономическое соглашение между США и Украиной.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что команда Трампа отклонила просьбу вернуться к переговорам. В Белом доме заявили, что нужно время, чтобы остыть.

Администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения, сказал журналистам неназванный европейский чиновник.

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Инсайдеры на Даунинг-стрит подчеркивают разницу в подходах к событиям в Вашингтоне. Другие высокопоставленные чиновники Европы поспешили встать на защиту Зеленского в социальных сетях и осудить действия Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса. В частности, главный дипломат ЕС Кайя Каллас заявила, что "свободный мир нуждается в новом лидере".

В то же время Стармер взял телефон. Британские чиновники считают, что они могут воспользоваться тем, что Трамп часто отдает предпочтение Британии перед Европейским Союзом, а также рабочими отношениями между лидерами Великобритании и США.

В воскресенье, 2 марта в Лондоне состоится саммит лидеров, где они будут пытаться укрепить оборону Украины и Европы в целом, если Трамп заключит сделку с правителем России Владимиром Путиным и прекратит поддержку Киева.

Стармер вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который принимал подобный саммит в Париже в прошлом месяце, надеются стимулировать большую приверженность безопасности со стороны европейских стран, чтобы получить место за столом переговоров по Украине. Теперь они должны преодолеть опасения, что Трамп уже отказался от украинского дела, а вместе с ним и от Европы.

Спор в Белом доме и Британия

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон – там должны были подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако во время встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Вэнсом возник спор, все произошло "в прямом эфире", под прицелом камер.

В результате перепалки украинский лидер покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

В Британии заявили, что будут поддерживать Украину и в дальнейшем. 1 марта президент Украины прилетел в Лондон, где встретился с премьером Киром Стармером. Британский политик "намеренно" вышел на улицу и обнял Зеленского, пишет Sky News.

Журналисты акцентируют, что Стармер хотел, чтобы этот жест увидели по всему миру.

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