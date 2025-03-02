По словам Стармера, согласованный план впоследствии представят Трампу.

Великобритания, Франция и еще, возможно, одна или две страны будут работать с Украиной над новым мирным планом, который представят США. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

Стармер отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты во время обсуждений с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эмануэлем Макроном.

Британский премьер считает, что "Трамп хочет видеть длительный мир в Украине", несмотря на его риторику и отношение к Зеленскому.

Видео дня

Отмечается, что под "длительным миром" Стармер имеет в виду "защитный механизм США", а также "гарантии безопасности", предоставленные европейскими странами, а еще - "сильную Украину", вооруженную оборонными возможностями, чтобы противостоять российскому вторжению.

По словам Стармера, худшим из всех результатов является нарушение российским правителем Владимиром Путиным условий согласованного соглашения о прекращении огня.

"Я четко понимаю, что если должно быть достигнуто соглашение, если должно быть прекращение боевых действий, то это соглашение нужно защищать, потому что худшим из всех результатов является то, что есть временная пауза, а потом снова приходит Путин", - сказал лидер Великобритании.

Он добавил, что "это случалось в прошлом", и поэтому нужно убедиться, "что если соглашение будет заключено, то это будет долгосрочное соглашение, а не временная пауза".

Поддержка Украины Британией: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 1 марта находится с визитом в Лондоне, где встречается с премьер-министром Киром Стармером. Отмечается, что переговоры между ними приобрели особое значение после "неудачной" встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом накануне.

Стармер во время встречи с Зеленским в субботу, 1 марта, посоветовал ему наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и вернуться к заключению с США соглашения о полезных ископаемых. По мнению Стармера, любой мир не будет продолжительным без гарантий Соединенных Штатов.

Премьер-министр Стармер неоднократно заявлял, что Британия готова отправить войска и авиацию для обеспечения мира в Украине. "Мы должны сделать все правильно. Мы должны завоевать мир. Не может быть мира, который вознаграждает агрессора. История должна быть на стороне миротворца, а не захватчика", - высказывался он.

Вас також можуть зацікавити новини: