По словам бойца, также россияне очень быстро переняли тактику быстрых штурмов при поддержке FPV-дронов.

Бизнесмен-доброволец Всеволод Кожемяко заявил, что россияне, судя по всему "заточились" на длительную войну.

"Благодаря тем ресурсам, которые они смогли накопить за последнее время, россияне пытаются продвигаться по нескольким направлениям одновременно. Что мы видим? Это уже совсем не то, что мы видели в Бахмуте во времена "Вагнера". П***ры активно используют дроны и не уступают нам в этом компоненте. Они постоянно ищут слабые места в нашей обороне, маневрируют. Из последнего, что п***ры исполняют - они на квадроциклах и на багги залетают на наши позиции", - рассказал он в интервью УП.

По словам добровольца, россияне буквально запрыгивают на квадроциклах и багги в окопы: "А когда враг уже в окопах, очень тяжело их оттуда выбить".

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Кожемяко добавил, что также россияне очень быстро переняли тактику быстрых штурмов при поддержке FPV-дронов, усвоили много тактических схем. А отвечая на вопрос, стали ли они осторожнее, доброволец сказал:

"Своих они не считают. Но теперь они не идут большими колоннами, как было раньше. Больше не разворачиваются широко - работают узким фронтом и волнами в несколько эшелонов, пытаясь продавливать нашу оборону".

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно превысили 419 тысяч человек личного состава. За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1070 оккупантов.

Кроме того, РФ потеряла на поле боя не менее: танков - 6657, боевых бронированных машин - 12688, артиллерийских систем - 10258, РСЗВ - 1007, средств ПВО - 700, самолетов - 347, вертолетов - 325.

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