Однако не все вопросы об объемах и скорости поставки вооружения зависели только от Вашингтона.

Вопрос, мог ли другой выбор США в течение первых двух лет войны поставить Украину в более сильную позицию сегодня, на данном этапе имеет большое значение. От него зависит, какую стратегию Вашингтон и Киев выберут для будущих боевых действий. Однако ответ сложный, пишет Bloomberg.

"Стратегия президента Джо Байдена, безусловно, не была оптимальной. Но коренное изменение траектории войны почти наверняка потребовало бы от Америки более высоких рисков эскалации в условиях, когда она имела лишь ограниченную возможность предсказать реакцию президента России Владимира Путина", – говорится в статье.

Отмечается, что Украина постепенно перехватила инициативу после того, как российский штурм провалился в 2022 году. В результате контрнаступления в конце 2022 года перегруженные российские войска отбросили от Харькова и Херсона. Однако в 2023 году ВСУ не смогли прорвать лучше подготовленные оборонительные линии на востоке и юге.

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Журналисты подчеркивают, что некоторые из критиков Белого дома указывают, что США могли сделать больше и быстрее. Возможно, тогда бы Украина могла нанести более сильный удар раньше, осуществив решительное контрнаступление, когда армия РФ была наиболее слабой.

Указано, что такой аргумент является справедливым, однако не стоит его преувеличивать. Поставки некоторых жизненно важных видов оружия, таких как 155-мм боеприпасы, были ограничены в основном доступностью мировых запасов, а не американской щедростью.

"Непонятно, могло ли широкое контрнаступление начаться раньше весны 2023 года, когда россияне уже окопались. Поскольку украинская армия была истощена сочетанием отчаянной обороны и оппортунистического наступления в 2022 году. Когда же контрнаступление таки произошло, его провал отразил глубокую слабость украинской армии, в том числе ее неспособность проводить сложные, многоэтапные операции – так же, как и недостаток помощи", – считают авторы.

Также указывается, что в марте 2022 года, когда армия РФ была уязвимой, Вашингтон мог бы поставить Путину ультиматум, угрожая военной интервенцией Запада во главе с США. Однако Джо Байден отверг подобные идеи с самого начала, опасаясь риска еще большей конфронтации с Россией, в частности, ядерной эскалации.

"Сейчас мы знаем, что Путин был не заинтересован в прямой конфронтации с Западом или в применении ядерного оружия в Украине: он не сделал этого даже тогда, когда его армия потерпела поражение в конце 2022 года. Но это было труднее понять, чем просто утверждать в начале конфликта, когда события были наиболее изменчивыми и другая стратегия США могла бы иметь наибольший эффект", – добавляет автор.

Контрнаступление Украины в 2023 году

По словам корреспондента The Wall Street Journal, контрнаступление состоялось на год позже, чем того хотел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный летом 2023 года контрнаступление украинских войск разбилось о российскую оборону на юге Украины.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский прокомментировал результаты начатого летом контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что враг хорошо подготовил оборону.

Ранее УНИАН писал, что США хотят видеть более четкий план Украины относительно ведения войны против РФ. С Зеленским на эту тему планировал говорить советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

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