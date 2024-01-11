Сейчас украинцы разрабатывают планы на текущий год, рассматривая большой спектр возможных вариантов развития боевых действий.

США хотят видеть более четкий план Украины по ведению войны против РФ. Эту тему поднимут с президентом Владимиром Зеленским в Давосе на следующей неделе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, с Зеленским на эту тему будет говорить советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Американские чиновники будут настаивать на этом в ближайшие недели, чтобы обсудить непубличные вопросы.

"Официальные лица в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и командующим его армии Валерием Залужным замедляют усилия по выработке новой стратегии", - пишет издание.

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Сейчас украинские военные разрабатывают планы на 2024 год, и рассматривают полный спектр вариантов. США хотят определить, как лучше всего направить свою поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя в следующем году.

Партнеры Киева говорят, что разработка четкой военной стратегии для защиты нынешних позиций и дальнейшего прорыва через российские линии имеет решающее значение.

Слухи о ссоре Зеленского и Залужного распространили западные СМИ

В 2023 году соответствующий материал опубликовал британский журнал The Economist. В своей статье он утверждал, что отношения между Зеленским и Залужным стали "ужасными". Со ссылкой на "высокопоставленный источник в правительстве" Economist писал, что "черная кошка" между Зеленским и Залужным пробежала через "неудачное" контрнаступление армии Украины.

В то же время представитель Офиса президента Михаил Подоляк опроверг эти утверждения и заявил, что информация журнала не соответствует действительности.

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