Украина просила у США дополнительное оружие для наступления в Запорожской области, но Вашингтон призвал Киев сосредоточиться на другой цели для наступления.

Летом 2023 года контрнаступление украинских войск разбились об российскую оборону на юге Украины. Наступление произошло на год позже, чем того хотел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, пишет Business Insider со ссылкой на книгу главного корреспондента Wall Street Journal по иностранным делам Ярослава Трофимова "Наши враги исчезнут".

"Если бы это произошло тогда, когда он хотел, это могло бы изменить ход войны, к лучшему или к худшему... Залужный настаивал на смелом и, по некоторым наблюдениям, рискованном контрнаступлении в 2022 году, которое так и не состоялось", – цитирует издание книгу.

Отмечается, что план, за который выступали президент Владимир Зеленский и генерал Залужный, предусматривал прорыв через часть Запорожской области, чтобы разорвать так называемый "сухопутный коридор" и изолировать российские войска в Крыму. На тот момент Россия еще не построила больших минных полей и укреплений, которые препятствовали контрнаступлению в 2023 году.

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"Такой подход все равно оставался бы сложным вызовом и рискованной авантюрой... Но если бы украинский шаг сработал, это могло бы позволить украинцам воспользоваться своим импульсом после битвы за Киев и российскими потерями в других местах и лишить Москву ее самого большого приза в войне", – пишет автор.

По его словам, Украина просила у США лишь 90 дополнительных гаубиц и достаточное количество артиллерийских боеприпасов. Существует вероятность, что ВСУ могли бы достичь чего-то подобного, что сделали в Харьковской области в сентябре 2022 года, когда отвоевали тысячи квадратных километров территории.

Однако корреспондент подчеркивает, что когда происходило планирование, Украина еще не продемонстрировала никаких наступательных способностей, и американские официальные лица были насторожены. С точки зрения США "провал был вероятным, а его последствия – потенциально катастрофическими". Это могло привести к стратегическому поражению, в результате которого Россия могла захватить остальную часть Запорожской области, а затем и Днепр.

Поэтому США подтолкнули Украину сосредоточиться на другой цели для своего южного контрнаступления – Херсоне. Это был более безопасный вариант, и ставки были ниже, указывает Трофимов.

Высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал журналисту, что Залужный не соглашался. Генерал утверждал, что Украина "должна наступать там, где должна, а не там, где может". Но США контролировали большую часть военной помощи,"поэтому споров было немного – выбрали Херсон".

"Залужный хотел в 2022 году осуществить наступление с высоким риском и высоким вознаграждением. Однако этого так и не произошло, и невозможно знать наверняка, как бы это могло закончиться", – добавляет корреспондент.

В конце концов, Украина начала контрнаступление на Запорожском направлении осенью 2023 года. И на этот раз Россия была более подготовленной. План состоял в том, чтобы прорвать первоначальную линию обороны и расширить территорию, чтобы позволить западной бронетехнике прорваться на оккупированную территорию, но это не сработало, пишет издание.

Часть книги, в которой обсуждаются планы контрнаступления 2022 года, говорит об элементе войны, который подвергся значительной критике: нерешительности западных партнеров Украины относительно смелых действий и предоставления мощного вооружения, несмотря на потенциальную цену.

Контрнаступление Украины в 2023 году

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский прокомментировал результаты начатого летом контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что враг хорошо подготовил оборону.

Подрыв плотины Каховской гидроэлектростанции 6 июня отсрочил переправу сил ВСУ через реку Днепр, которая должна была поддержать контрнаступательные операции на других участках фронта.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный убежден, что 2024-й военный год будет отличаться от предыдущего. Он заявил, что делается для того, чтобы 2024 год год не был похож на 2023-й в ведении войны.

Ранее УНИАН писал, что для освобождения оккупированных территорий и выхода на границы 1991 года Украине понадобится такое количество снарядов, которое сопоставимо с запасами стран-членов НАТО и их партнеров вместе взятых.

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