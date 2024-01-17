По словам дипломата, отсрочка не связана с уменьшением поддержки такой помощи как в целом в США, так и среди республиканцев, в частности.

Подавляющее большинство республиканцев и демократов в обеих палатах Конгресса США поддерживают предоставление Украине помощи в 2024 году. Споры продолжаются по другим вопросам. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер в статье для Центра анализа европейской политики (СЕРА).

Отмечается, что отсрочка не связана с уменьшением поддержки такой помощи в США в целом и среди республиканцев, в частности. Минимум 75% членов Конгресса поддерживают пакет помощи, как и подавляющее большинство общественности. Большинство как республиканцев, так и демократов соглашаются, что помощь Украине отвечает национальным интересам США.

Автор статьи отмечает, что противоречия возникли относительно того, как справиться с нелегальной иммиграцией, хлынувшей через южную границу США. В декабре границу пересекали в среднем более 7000 мигрантов в день, всего 225 000, что является самым высоким месячным показателем за более чем 20 лет. И это только те, кто прошел проверку.

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Это привело к серьезным кризисам не только в приграничных штатах США, таких как Техас и Аризона, но и в крупных городах по всей стране. Республиканцы настаивают на необходимости принять срочные меры. Большинство демократов согласны, но есть разногласия по поводу необходимых изменений.

"Еще одним осложняющим фактором стало отсутствие согласия относительно общего федерального бюджета на 2024 год, независимого от дополнительного пакета расходов на Украину, Израиль, Тайвань и южную границу США, но гораздо большего его", – говорится в публикации.

Указано, что первоначальный набор бюджетных дедлайнов начал бы действовать в середине января и начале февраля, но давление временно уменьшилось после того, как Конгресс согласовал общий "верхний предел" расходов на 2024 год и перенес сроки на март. Это позволит законодателям сосредоточиться на вопросе южной границы, что разблокирует общий законопроект о дополнительных расходах.

"Три сенатора США – республиканец, демократ и независимый – ведут переговоры о компромиссном соглашении по расходам и политике на границе. Они утверждают, что добились значительного прогресса, но некоторые вопросы все еще остаются. Они должны быть решены в течение следующих недели-двух, но это сложная политическая борьба с высокими ставками", – пишет автор.

По его словам, после утверждения соглашения в Сенате, в Палате представителей еще будут торговаться. Но пакет должен быть вынесен на голосование в обеих палатах и получить поддержку большинства, что разблокирует помощь Украине и Израилю.

К тому же Белый дом имеет и другие средства поддержки Украины, в частности, может воспользоваться полномочиями занимать средства на оборону через ленд-лиз. Но и Конгресс, и администрация президента США считают, что лучшим подходом является принятие нового законодательства о дополнительных расходах.

Проблема США с помощью Украине

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Конгресса на встречу в Белом доме, чтобы обсудить свой запрос на финансирование Украины, Израиля и границы. Президент и его помощники предупредили, что отказ одобрить финансирование может принести победу президенту РФ Владимиру Путину.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, неутверждение помощи Украине на 2024 год приведет к настоящей проблеме не только для Киева.

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