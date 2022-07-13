Василий Зварыч прибыл в Варшаву для исполнения обязанностей в середине июня.

Новый посол Украины в Польше Василий Зварыч вручил польскому президенту Анджею Дуде верительные грамоты.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше в Twitter, опубликовав фото церемонии.

Василий Зварыч прибыл в Варшаву для исполнения обязанностей в середине июня. Он был назначен послом 8 февраля 2022 года.

До этого Василий Зварыч занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, был заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

На этом посту Зварыч сменил Андрея Дещицу.

Как сообщал УНИАН, Андрей Дещица был назначен послом Украины в Польше 13 октября 2014 года.

Указом президента Украины от 22 декабря 2016 года советнику-посланнику посольства Украины в Польше Василию Зварычу был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Вас также могут заинтересовать новости: