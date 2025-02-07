Один из них шесть суток ждал подмогу.

Бойцы 3-го батальона бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины взяли в плен сразу шестерых российских захватчиков.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Нацгвардии, воины пополнили обменный фонд на Покровском направлении. Во время попытки штурма группа из пяти оккупантов попала под плотный огонь украинских войск, они решили укрыться в частном доме:

"Продолжать бой или отступить оккупанты не смогли, поэтому добровольно сдались в плен. Еще один россиянин - единственный из своей штурмовой группы, который выжил - шесть суток ходил между домами, а когда понял, что помощи не будет, решил сдаться в плен.

Плен ВСУ

Ранее в украинский плен попали солдаты 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, известной своими зверствами. Они заявили, что удивлены человеческим отношением к ним в плену.

А на границе Сумской области украинским воинами удалось пленить российского захватчика с помощью мандаринки.

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