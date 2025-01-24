Оккупант сначала боялся подходить, чтобы забрать записку.

Бойцы из рядов 117-й бригады территориальной обороны взяли в плен россиянина с помощью мандаринки.

Произошло это на границе с Сумской областью. Как рассказал в комментарии "Суспільне" воин с позывным "Декс", разведчики обнаружили группу российских армейцев, которая окопалась в лесу, и начали по ней работать.

"Было где-то около двадцати сбросов и лично моих где-то 11 FPV. С обломками, снарядами. Другие члены группы остались в лесу: "200", "300" и этот последний захотел сдаться уже", – отметил военный.

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После нескольких неудачных попыток сбросить российскому солдату записки с инструкцией относительно его дальнейших шагов, военные решили воспользоваться мандаринкой. Дело в том, что картонки сносило ветром, поэтому мандарин использовали для веса.

"Замотали в записку, вложили туда мандаринку просто чтобы она упала к нему, чтобы он ее прочитал", – пояснил "Декс".

По его словам, россиянин сначала боялся подходить, чтобы забрать записку. Он думал, что это сбросы, ведь раньше по врагу работали гранатами.

"На третью записку мы увидели какую-то реакцию. То есть, мы сбросили ему мандаринку, он потряс ее ногами. Потом развернул, прочитал указания, которые там были написаны, и пошел в нашу сторону. Далее мы его уже "мавиками" сопровождали к ребятам на наблюдательные пункты, которые приняли его в плен", – добавил "Декс".

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