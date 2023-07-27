Бизнес Харьковской области имеет худшие прогнозы насчет продолжительности войны с РФ, отметили в Европейской Бизнес Ассоциации.

В большинстве региональных компаний в рядах Вооруженных сил Украины сейчас находится до 20% от военнообязанных сотрудников, а наиболее напряженной является ситуация в западном регионе.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса регионального бизнеса, который проводила Европейская Бизнес Ассоциация. Как отмечает пресс-служба ЕБА, опрос проводили в четырех городах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации - Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

"По сравнению с 2022 годом оценки ведения бизнеса во всех регионах несколько улучшились, однако продолжают оставаться в отрицательном измерении по 5-ти балльной шкале (где 3 - нейтральная оценка). Так, ситуацию во Львове бизнес оценил в 2,64 балла, Одессе - 2,47 балла и Днепре - 2,25 балла. В этих регионах ситуация, по мнению бизнеса, несколько лучше, чем в Харькове - 1,62 балла", - говорится в сообщении.

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Во Львове, который представляет западный регион, предприниматели главными проблемами выделили мобилизацию работников, связанные с этим процессом трудности бронирования сотрудников, а также выезд за границу в краткосрочные командировки. Также негативно влияют на работу такие факторы, как снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса.

"Ситуация с мобилизацией работников в западном регионе является наиболее напряженной. Только у 4% компаний нет мобилизованных сотрудников. В 84% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников компании, в 8% - 20-30% работников, в 4% - 30-40%", - отметили в Ассоциации.

В Одессе среди главных проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы за границу, трудности с логистикой, коррупцию, а также непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса.

"У 76% компаний в рядах Вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных работников компаний, в то же время у 18% нет мобилизованных работников. В окончание войны до конца года верят 12% опрошенных нами предпринимателей, 53% считают, что война закончится в 2024 году, и 24% - в течение следующих трех лет", - говорится в сообщении.

В Днепре главными проблемами региона опрошенные компании назвали трудности с выездом в зарубежные командировки и с бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию.

"У трети компаний днепровского региона, а именно у 31%, нет мобилизованных сотрудников, в то же время у 56% мобилизованы до 20% от военнообязанных работников", - отметили в ЕБА.

Хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили предприниматели Харьковской области. Среди опрошенных компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% в настоящее время вообще не работают.

"Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников. У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% от военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников", - говорится в сообщении.

В то же время бизнес Харьковской области имеет худшие прогнозы насчет продолжительности войны: 19% считают, что можно ожидать ее завершения до конца 2023 года, 44% ожидают завершения в течение одного-трех лет, а 31% считает, что война надолго.

Мобилизация 2023 - новости, которые стоит знать

С 24 февраля прошлого года в Украине было введено действие военного положения, а потом объявлена всеобщая мобилизация. Сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации продлевались несколько раз по решению Верховной Рады и по представлению президента Украины.

Сегодня, 27 июля, Верховная Рада приняла два закона, которые продолжают в стране режим военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней. Срок действия военного положения в стране продлен до 15 ноября включительно или официально до 05:30 16 ноября.

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