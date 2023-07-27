По решению Верховной Рады, военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать еще 90 дней, начиная с 18 августа.

Верховная Рада приняла два закона, которые продлевают в стране режим военного положения и всеобщую мобилизацию на 90 дней.

За принятие закона "Об утверждении указа президента Украины "О продлении действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 9532) проголосовало 347 народных депутатов. Им продлен срок действия военного положения в стране с 05:30 18 августа 2023 года на 90 суток. Это до 15 ноября включительно или официально до 05:30 16 ноября.

Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать генерального секретаря ООН и официальные лица иностранных государств о продлении срока действия военного положения в Украине.

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Также Рада приняла закон "Об утверждении указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 9533). За это решение проголосовало 334 нардепов. Им продлена всеобщая мобилизация также на 90 суток.

Напомним, 26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Военное положение в Украине

С 24 февраля 2022 года в Украине было введено действие военного положения, а впоследствии объявлена всеобщая мобилизация.

Сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации продлевались несколько раз по решению Верховной Рады и по представлению президента Украины. Крайнее голосование по этому вопросу состоялось 2 мая 2023 года.

Введение военного положения предусматривает ряд ограничений прав граждан:

вводится комендантский час во время которого запрещено находиться на улицах без специальных разрешений;

может проводиться проверка документов, а в случае необходимости - осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан;

может быть введен запрет на проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий.

Кроме того, могут приниматься решения о запрете политических партий, общественных объединений, если их деятельность направлена против независимости Украины, на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности.

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