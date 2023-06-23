Военный эксперт Петр Черник заявил, что удар по Чонгарскому мосту не позволит россиянам легко обеспечивать свои подразделения на юге Украины.
Полковник ВСУ дал для телеканала Эспрессо комментарий, в котором отметил, что с течением времени россиянам придется покинуть юг Украины, потому что физически содержать этот регион будет трудно.
"Противник очень хорошо осознает, что юг Украины для него обречен. Я уверен, что это вопрос времени. Во-первых, произошло уникальное "бавовнування" на Чонгарском мосту, что является серьезным перерезанием логистики противника, однако неполное и неабсолютное, но это первый шаг вперед, который был очень неплохим. А южное группирование россиян помаленьку начнет задыхаться, им придется оттуда отходить", - сказал Черник.
Эксперт добавил, что оккупанты хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, потому что это можно будет показать зазомбированному населению как "большую победу".
Удар по Чонгарскому мосту
22 июня оккупанты заявили, что ВСУ ударили по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow.
В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали это событие словами "дальше будет".
Впоследствии в сети появились первые кадры поврежденного в результате удара Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма.