Логистика российских войск уже начинает страдать, считает Петр Черник.

Военный эксперт Петр Черник заявил, что удар по Чонгарскому мосту не позволит россиянам легко обеспечивать свои подразделения на юге Украины.

Полковник ВСУ дал для телеканала Эспрессо комментарий, в котором отметил, что с течением времени россиянам придется покинуть юг Украины, потому что физически содержать этот регион будет трудно.

"Противник очень хорошо осознает, что юг Украины для него обречен. Я уверен, что это вопрос времени. Во-первых, произошло уникальное "бавовнування" на Чонгарском мосту, что является серьезным перерезанием логистики противника, однако неполное и неабсолютное, но это первый шаг вперед, который был очень неплохим. А южное группирование россиян помаленьку начнет задыхаться, им придется оттуда отходить", - сказал Черник.

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Эксперт добавил, что оккупанты хотят выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, потому что это можно будет показать зазомбированному населению как "большую победу".

Удар по Чонгарскому мосту

22 июня оккупанты заявили, что ВСУ ударили по Чонгарскому мосту ракетами Storm Shadow.

В Главном управлении разведки Минобороны прокомментировали это событие словами "дальше будет".

Впоследствии в сети появились первые кадры поврежденного в результате удара Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма.

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