Российский ставленник в Херсонской области предъявил Киеву, что удар по мосту осуществили в памятный день для РФ и пригрозил нанести удары по мостам в Одесской области и на территории Молдовы.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо показал вид на разрушенный Чонгарский мост, по которому в ночь на 22 июня случился "прилет".

Ставленник РФ заверил, что удар по мосту, который является стратегически важным объектом для оккупантов, поскольку соединяет материковую часть временно оккупированного Крыма с Херсонской областью, никак не отразится на ходе путинской "СВО": "Это ничего не решает", - указал Сальдо.

По его словам, у россиян есть другие сухопутные коридоры в Крым. Также он обвинил киевские власти в том, что ВСУ "организовали" удар по мосту "по указке из Лондона" в памятный для РФ день начала Второй мировой войны.

"Сегодня, именно 22 июня, это намек на что? На то, что есть начало конца для киевского режима, прежде всего. И еще один "пламенный привет". Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае, режимом Ющенко в свое время еще... Все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный", - заявил он.

Удар по Чонгарскому мосту - что известно

Напомним, что утром 22 июня гауляйтеры Херсонской области и временно оккупированного полуострова Крым Владимир Сальдо и Сергей Аксенов запаниковали из-за взрывов на Чонгарскому мосту и обвинили в "прилетах" ВСУ.

Они уточнили, что никто ил людей не погиб. Сальдо указал, что уничтожено дорожное покрытие нескольких мостов, в частности автомобильного моста в Чонгаре и предположил, что Украина осуществила пуски ракетами Storm Shadow.

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