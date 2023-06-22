На кадрах видно, что мост получил значительные повреждения в результате удара.

В сети появились первые кадры поврежденного в результате удара Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма.

На одном из видео видно, что ударом значительно повреждено дорожное полотно посреди моста. Движение транспорта остановлено, но на мосту не видно работников экстренных служб.

Между тем один российских телеграмм-канале публикует видео первых минут после "прилета" по Чонгарскому мосту. Автор видео утверждает, что снял его в 5 утра 22 июня. На видео виден столб дыма, поднявшийся над Чонгарским мостом сразу после удара.

В то же время российские пропагандисты показали, как Чонгарский мост выглядит сейчас. В результате атаки посередине моста образовалась сквозная воронка. Повреждены отбойники. Неясно, подходит ли мост для передвижения транспортных средств.

Удар по Чонгарскому мосту

Оккупанты заявили об ударах по мостам на границе Крыма и Херсонской области. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

Зато гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар только по Чонгарскому мосту. О применении Storm Shadow коллаборант не упомянул.

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