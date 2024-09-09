В боях за Покровск россияне могут исчерпать наступательные резервы и не смогут продвинуться дальше, считает эксперт.

Битва за Покровск (Донецкая область), которые начнутся сразу, как только к окраинам города дойдут российские войска, могут стать решающими с точки зрения способности россиян продвигаться дальше.

Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV. Эксперт отметил, что ему непонятно, что имеют в виду в официальных сводках, когда употребляют слово "стабилизация" на Покровском направлении.

По его словам, выглядит так, что враг идет вперед, и это его не удивляет, потому что бои на Покровском направлении преимущественно идут не в населенных пунктах, а на открытой местности (за исключением Селидово и нескольких сел).

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"Преимущественно бои идут на открытой местности. На открытой местности в земляных укреплениях останавливать наступление россиян - это сверхзадача", - сказал Дикий. Эксперт напомнил, что российские захватчики имеют два преимущества: численный личный состав (примерно четыре оккупанта на одного украинского защитника) и безнаказанное применение планирующих авиабомб (КАБов и ФАБов).

Собеседник отмечает, что фортификации, возведенные из дерева и земли, не могут выдерживать попадания полутонных бомб, но спасает то, что, к счастью, эти бомбы очень неточны и не сразу попадают непосредственно в позиции украинских бойцов.

По его словам, практически нереально противостоять россиянам при наличии у них этих двух преимуществ, но украинские защитники пытаются убить максимальное число захватчиков.

"Если исходить из чисто военных соображений без гуманитарных и политических, то нет никакого смысла пытаться удерживать долго россиян в чистом поле. Есть смысл дать им дойти до самого Покровска и вот уже там их остановить", - подчеркнул Дикий.

Он напомнил, что Силы обороны Украины не смогли остановить россиян по дороге к Часовому Яру, и россияне прошли полями, но потом уперлись в этот город четыре месяца назад и до сих пор не прорвались дальше. Полтора месяца назад россияне вышли к окраинам Торецка, но до сих пор даже не смогли зайти внутрь города. А еще до того была битва за Бахмут, которая длилась 10 месяцев с огромными потерями для россиян.

"Вся эта война показывает, что мы очень сильны в боях в городской застройке. Вот когда реально каждый дом становится крепостью, каждый подвал становится укрытием - мы в этих условиях способны держать их очень долго и забирать их очень много", - сказал Дикий.

При этом, он подчеркнул, что война - это не о передвижении линий на карте, а кто больше убьет личного состава противника и уничтожит вражеской техники. "Потому что именно это в итоге решает, кто побеждает в войне", - добавил Дикий.

Он сказал, что Украина дорого платит, когда пытается удержать захватчиков в полях, чтобы сохранить Покровск и оставить город пригодным к жизни. "Я не знаю, сколько еще они смогут именно в полях держаться", - сказал Дикий, поскольку россияне собрали на это направление самые боеспособные части, больше всего солдат и больше всего применяют авиацию. В то же время он отмечает, что российская армия теряет силы, но из-за того, что она очень большая, этот процесс медленный.

"Я считаю, что у них серьезные перспективы выдавить наших защитников и защитниц к окраинам города. Кстати, я считаю, что наше командование как минимум тоже рассматривает такой вариант, потому что в самом Покровске уже готовят фортификацию. То есть, город готовят к уличным боям. Между прочим, это отличие от Бахмута, который никто не готовил... Боюсь, что бои за Покровск в самом городе нам уже не избежать. Но это совершенно не то же самое, что они Покровск возьмут. С момента, как они дойдут до окраины Покровска, на самом деле только тогда начнется битва за Покровск", - сказал Дикий.

Он предполагает, что вполне может быть, что эта битва действительно может стать последней решающей в этой войне, но не в том смысле, как это подает российская пропаганда.

"Не в смысле, что они парадным маршем возьмут Покровск, и у нас обвалится вся логистика и посыплется весь донецкий фронт. А в том смысле, что как раз городские бои в Покровске - бои за Покровск, будут теми последними боями, в которых они исчерпают свои последние резервы", - подчеркнул Дикий.

Он сказал, что у россиян хватает сейчас резервов для наступления только на Покровское направление, а до города они еще не дошли. "Их уже не хватает, чтобы защищать собственную Курскую область именно потому, что все боеспособное на Покровске. Это боеспособное до города еще доползти может, а вот проползти город, мягко говоря, сомневаюсь", - отметил Дикий.

Важные новости о городе Покровск - что сообщалось

Как известно, 8 сентября издание The Economist писало, что ВСУ удалось приостановить российское продвижение в сторону Покровска, но битва еще далеко не закончена, и россияне прибегают к попыткам атаковать на других участках, полагаясь на свое численное преимущество.

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