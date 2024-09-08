Какими бы огромными ни были потери россиян, они все равно имеют огромное численное преимущество, и это сказывается.

ВСУ удалось приостановить российское продвижение в сторону Покровска, но битва еще далеко не закончена, и россияне прибегают к попыткам атаковать на других участках, полагаясь на свое численное преимущество. Об этом пишет The Economist.

По словам офицера 79-й бригады ВСУ по имени Александр, россиян в основном удается сдерживать перед украинскими позициями, но иногда им удается прорваться на несколько километров вглубь. По его словам, фронт здесь держат "жалкие" кучки защитников, для которых это часто является самоубийственной миссией.

Чтобы убить двух истощенных голодных украинцев, может погибнуть 18 российских солдат. Но в конце концов они это сделают. "Мы меняем жизнь и территорию на время и ресурсы противника", - говорит Александр.

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После того, как продвижение непосредственно в сторону Покровска было остановлено, россияне начали перегруппировку, чтобы атаковать в направлении Курахово - города к югу от Покровска. Если здесь россиянам удастся реализовать прорыв, то в худшем случае в окружение попадут украинские силы в так называемом Невельском кармане.

Солдат тревожит возможность окружения, хотя пока есть только намеки на это. Дороги, которые были проездными, уже не являются таковыми. Магазины и кафе закрыли свои двери. "Возможно, трудности с получением чашки кофе не кажутся нашей самой большой проблемой, - говорит командир 21-й бригады, - но это свидетельствует о том, что ситуация ухудшается".

Юрий, солдат 59-й бригады, обороняющийся возле села Украинск в полосе основных российских усилий здесь, говорит, что украинские потери значительны. Подкрепление неопытных пехотинцев, присланных из 71-й украинской бригады, было уничтожено. "За три дня 100 стало нулем. Некоторые сбежали, некоторые погибли", - говорит он.

Однако ситуация здесь совсем не однобокая. Украинская контратака в пятницу с использованием танков и пехоты несколько отбросила россиян возле города Селидово, расположенного чуть севернее Украинской. Но ситуация остается шаткой. Россияне до сих пор сосредоточены на контроле дорог, ведущих к Покровску. "Мы сражались с нашими последними защитниками и бросили наших ребят из материально-технического обеспечения в окопы", - говорят бойцы.

В целом ситуация стала сложнее в вопросах логистики: доставка горючего, боеприпасов, эвакуация раненых - все стало сложнее.

Российская тактика существенно не изменилась после падения Авдеевки в феврале. Как и тогда, сейчас россияне полагаются на планирующие бомбы и артиллерийское преимущество, которое все еще составляет от 3:1 в лучшем случае до 10:1 на некоторых участках.

Территориальные достижения достигаются использованием групп из двух-трех пехотинцев, как правило, пеших, хотя недавно наблюдали, как некоторые использовали седаны Lada со снятыми дверями для быстрого выхода. Андрей, офицер 79-й бригады, считает, что 80% россиян не доходят до украинских позиций, но остальные 20% находят способы подступиться. "Они знают, что мы не будем контратаковать, потому что у нас нет людей, чтобы это сделать, поэтому они проползают, куда могут", - говорит он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области РФ ВСУ нанесли удары по мосту возле села Карыж, в результате чего он был частично разрушен. Мост получил значительные повреждения и по нему едва смогут проезжать легковые автомобили.

Также мы рассказывали, что Украина создает флот дронов-истребителей и уже вышла на последний этап. ВСУ уже применяют коптеры-перехватчики, на подходе перехватчики типа "крыло". Дальше дело за беспилотными истребителями, которые будут летать на сотни километров.

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