Россияне пробуют развивать наступление в направлении Константиновки, а также пытаются обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда.

Россияне распространяют ряд ложных заявлений о своем наступлении, в частности, об активном штурме Покровска и проникновении на территорию Днепропетровщины, однако эта ситуация не соответствует действительности. Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Он отметил, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" ситуация уже в течение недели остается неизменно напряженной. Россияне крайне активно атакуют на Новопавловском, Покровском и Лиманском направлениях, при этом Покровское направление лидирует по количеству атак.

"Россияне пытаются продвинуться на север от линии Покровск-Константиновка. Именно там сосредоточено больше всего российских сил и средств. Россияне пытаются развивать наступление в направлении Константиновки, а также враг пытается обойти Покровскую агломерацию со стороны Мирнограда", - рассказал он.

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Трегубов отметил, что активные штурмы враг проводит и на Краматорском и Торецком направлениях, а также на Северском направлении.

В то же время, спикер ОСУВ "Хортица" призвал не воспринимать всерьез "победные" заявления россиян.

"Информация врага о начале активного штурма Покровска не соответствует действительности. Я уже просто не могу воспринимать любые заявления врага и никому не советую этого делать... То же самое касается и тех анонсов, где они рассказывают, что уже находятся на территории Днепропетровщины. На эту информацию не следует обращать внимания", - подчеркнул он.

Война в Украине

Как сообщали в разведке Великобритании, российские оккупанты в последние два месяца увеличили темпы захвата украинских территорий. В частности, отмечалось, что россияне захватили примерно 550-600 кв. км украинской территории в июне. В этом месяце в среднем оккупанты захватывали около 18-20 кв. км в день.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский отмечал, что если Путин почувствует слабость Сил обороны, то может начать претендовать еще на три области Украины - Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую.

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