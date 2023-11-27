В эту группу входили военнослужащие, работники ВСУ и представители двух частных предприятий.

Четырем участникам преступной группы, которые похитили продукты питания для Вооруженных сил Украины более 5 млн грн, сообщено о подозрении.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, по данным следствия, участники преступной группы, в которую входили военнослужащие, работники ВСУ и представители двух частных предприятий, присваивали продукты питания, которые предназначались для ВСУ.

Кроме того, они завладели бюджетными средствами, предназначенными для приобретения продуктов питания.

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В прокуратуре рассказали, что два частных предприятия в течение июня-ноября этого года осуществляли поставки продуктов питания в воинскую часть в Киевской области на основании договоров с Министерством обороны Украины.

"Действуя в сговоре со должностными лицами этой части, указывали в первичных бухгалтерских документах завышенный объем продуктов питания. За несуществующие продукты питания было уплачено более 5 млн грн", - говорится в сообщении.

Так, во время проведения санкционированных судом обысков было изъято более 1 млн грн в разной валюте, автомобиль, которым осуществлялась перевозка похищенных из воинской части продуктов питания, черновую бухгалтерию, поддельные первичные бухгалтерские документы и другие доказательства их противоправной деятельности.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона четырем участникам преступной группы было сообщено о подозрении. Им инкриминировано Похищение, присвоение и растрата военного имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Коррупция на войне

Как сообщал УНИАН, ранее в Черниговской области полиция задержала начальника ремонтного цеха одной из воинских частей, подозреваемого в незаконной продаже комплектующих к бронетехнике.

В июле 2020 года руководитель ремонтного цеха одной из воинских частей получил усиленную бортовую коробки передач, используемую в танках Т-72 и другой бронетехнике на их базе. Однако подчиненные этого чиновника справились с заказанным ремонтом единицы бронетехники собственными силами, без замены комплектующих. Начальник цеха передал бортовую коробку передач представителям одного из частных обществ за денежное вознаграждение в размере 9,3 тыс. долларов США и 61 тыс. грн.

В сентябре Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса на Львовщине. Его незаконная деятельность привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинской ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн.

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