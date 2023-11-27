Рост объемов торговли свел на нет попытки США и Европы сдержать способность Москвы вооружать свои ВС.

Экспорт Турции в Россию товаров, жизненно важных для военной машины России, резко вырос в этом году. Это усилило опасения США и их союзников по поводу того, что страна действует как канал для чувствительных товаров от их собственных производителей. Об этом говорится в материале Financial Times.

Отмечается, что рост объемов торговли свел на нет попытки США и Европы сдержать способность Москвы вооружать свои ВС, усиливая напряженность между Анкарой и ее партнерами по НАТО.

По информации издания, в знак того, что сдерживание этой торговли в Вашингтоне стало приоритетом, Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, на этой неделе посетит Стамбул и Анкару, где собирается обсудить торговую и финансовую деятельность, которая приносит пользу усилиям России в войне против Украины.

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"Это будет вторая поездка Нельсона в Турцию в этом году, и она происходит на фоне признаков того, что некоторые запчасти двойного назначения, определенные США и их союзниками как имеющие особую ценность для войны, транспортируются непосредственно в Россию, даже если они были обозначены как предназначенные для отправки в другую страну", - говорится в статье.

Авторы уточняют, что за первые девять месяцев 2023 года Турция сообщила об экспорте 45 категорий товаров, которые США считают "высокоприоритетными", на 158 миллионов долларов в Россию и пять бывших советских стран, подозреваемых в том, что они выступают посредниками для Москвы. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда началась полномасштабная война в Украине.

В частности, речь идет о микрочипах, коммуникационном оборудовании и деталях, таких как телескопические прицелы. Они подпадают под экспортный контроль США, ЕС, Японии и Великобритании, направленный на предотвращение их попадания в Россию.

"Но их можно обойти с помощью компаний, которые используют структуры посредников, чтобы скрыть свои конечные пункты назначения", - говорится в материале.

Отношения Украины и Турции - последние новости

"Делегация" из оккупированной Ялты совершила визит в Турцию. Группа российских оккупантов из Ялты отчиталась об участии в заседании Международной Организации Объединенных городов и местных властей в Турции. Там они заключили соглашение о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю в Стамбуле.

Также УНИАН сообщал, что, по мнению эксперта по международным отношениям, востоковеда Евгения Добряка, отношения между Турцией и Украиной остаются нормальными - в частности, Анкара "нам помогала и помогает военно-технически и политически".

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