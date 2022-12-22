Он отметил, что полностью не разделяю политику РФ, которая позволила оппозиции бежать.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал информацию о своем визите в колонию строгого режима, где отбывает наказание политик Алексей Навальный, для вербовки заключенных.

Корреспондентка РБК любовь Порываева прислала запрос Пригожину с просьбой прокомментировать заявление Навального. Сначала "повар Путина" уклонился от ответа, но потом передумал.

Пригожин заявил, что вопросы журналистки "лежат в плоскости мелкой попытки необдуманного шпионажа". При этом он отказался прямо ответить, был ли в колонии, где сидит Навальный, ограничившись заявлением, что "часто летает на вертолете и бывает в разных местах".

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Относительно законности вербовки зэков Пригожин заявил, что дает осужденным возможность "очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны". Кроме того, "никто не может отобрать у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами".

"Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем "навальноподобным" дали возможность бежать за границу. Их должны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что они бы погибли героями", - заявил он.

Российские заключенные в войне против Украины

На фоне больших потерь среди российских военных, в РФ активно вербуют заключенных для участия в войне против Украины.

Пригожин лично вербует заключенных в русских колониях. Потенциальным боевикам он обещает денежное вознаграждение и помилование.

По данным российского издания "Медиазона" , на фоне отправки заключенных на войну число людей в российских колониях за два первых месяца осени текущего года сократилось на 23 тысячи.

"Армия каторжников становится армией самоубийц. И как только у них закончатся заключенные, организаторы этой бойни окажутся в опустошенных ими камерах", – прокомментировать ситуацию в Минобороны Украины.

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