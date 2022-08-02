В больнице скончался Павел Ковальчук, за жизнь которого боролись двадцать дней.

Врачи двадцать дней боролись за жизнь своего коллеги Павла Ковальчука, который получил ожоги и ранения в результате ракетного обстрела Винницы российскими оккупантами. Травмы оказались слишком тяжелыми, поэтому лекаря не удалось спасти. Он стал 27-м погибшим от удара рашистов.

Информацией о гибели поделился глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в персональном Telegram-канале.

"Не стало врача Павла Ковальчука... 20 дней боролись за его жизнь после рашистского теракта в Виннице 14 июля... ожоги и ранения оказались слишком тяжелыми", — написал Борзов.

Россия ударила по центру Винницы ракетами: что известно о трагедии

14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Впоследствии в МВД назвали имя командира подводной лодки, с которой ударили ракетами по центру Винницы

В результате обстрела было убито 24 человека, из них — 3 детей. Обратились за медицинской помощью 202 жителя, из которых — 68 госпитализированы, в тяжелом состоянии — 14 и 4 — в критическом. Впоследствии в больницах умерли еще две жертвы. Семьи погибших и раненые в результате удара по Виннице получат материальную помощь.

17 июля двух раненых вертолетами доставили в ожоговый центр Львова. В тот же день похоронили маленькую Лизу, которую РФ убила ракетами. Спустя два дня в больнице скончалась пострадавшая от атаки невролог Наталья Фальштинская, без мамы остались трое детей.

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