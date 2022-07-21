Число погибших возросло до 26.

Число погибших в результате ракетного удара по центру Винницы возросло до 26. Умерла девушка, которая получила 98% ожогов тела

Об этом в Telegram сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"26 ... умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко", - рассказал он.

По словам Борзова, 14 июля девушка возвращалась домой от стоматолога и в результате вражеского удара получила 98% ожогов тела.

Россия ударила по центру Винницы ракетами: что известно о трагедии

14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их из акватории Черного моря. Впоследствии в МВД назвали имя командира подводной лодки, с которой запустили ракеты по центру Винницы

В результате обстрела погибли 24 человека, из них 3 детей, обратились за медицинской помощью 202 человека, из которых 68 госпитализированы, в тяжелом состоянии - 14 человек и 4 - в критическом. Впоследствии в больницах умерло еще два человека. Семьи погибших и раненые в результате удара по Виннице получат материальную помощь.

17 июля двух раненых вертолетами доставили в ожоговый центр Львова. В тот же день похоронили маленькую Лизу, которую РФ убила ракетами. 19 июля, в больнице скончалась пострадавшая от ракетного удара невролог Наталья Фальштинская, без мамы остались трое детей.