По мнению эксперта, это могла быть диверсия.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает, что подрыв российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У на аэродроме "Мачулищи" мог быть санкционирован Александром Лукашенко.

Как он отметил, это действительно могла быть и диверсия: "Я высказал такую версию сразу же… Потому что там как-то так странно – вроде как работала снегоуборочная техника возле самолета. И тут же произошел взрыв. Эта техника тоже пострадала, а потом они начали кого-то ловить…".

Жданов допускает, что Лукашенко делает провокации:

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"Как версия. Что это могло быть санкционированно Лукашенко. Хотя с другой стороны на Совете безопасности, который он собирал, он чувствовался расстроенным и очень напряженным. После уже свершившегося события".

Подрыв российского самолета А-50У в Беларуси - что сообщалось

Ранее Жданов, заявлял, что подрыв самолета А-50У - это сильный удар для России, который также свидетельствует о незащищенности любого другого объекта или лиц в Беларуси.

Сам инцидент произошел 26 февраля. В сети появилась информация, что на аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы. Позже СМИ сообщили о повреждениях в результате атаки российского самолета ДРЛО А-50У.

Не исключено, что к подрыву российского борта могут быть причастны беларуские партизаны.