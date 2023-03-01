Подтверждений, что кадры свежие, нет.

Беларуские СМИ показали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У на аэродроме "Мачулищи" под Минском якобы уже после атаки беспилотников 26 февраля.

При этом никаких подтверждений, что кадры свежие, не приводится.

Мониторинговая группа "Беларускi Гаюн" сообщала, что регистрационный номер самолета - RF-50608 (бортовой номер "43 красный", заводской номер 0093479377, серийный номер 60-05).

Видео дня

Ранее были опубликованы спутниковые снимки аэродрома "Мачулищи" после взрывов.

Подрыв российского самолета А-50У в Беларуси - новости

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы, после чего стало известно что повреждения получил российский самолет ДРЛО А-50У.

Также позже стало известно, что к указанной атаке могут быть причастны беларуские партизаны.

По словам военного эксперта Олега Жданова, подрыв самолета А-50У может считаться огромным ударом для РФ, а также серьезным прецедентом для Беларуси: данный удар свидетельствует о незащищенности любого другого объекта или лиц у Беларуси: