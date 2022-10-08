Среди жителей оккупированного Крыма царят панически-хаотичные настроения относительно необходимости запасаться горючим, продуктами и лекарствами.

Из-за повреждения Крымского моста враг может усилить атаки на южные области Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Оперативного командования "Юг Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

По его словам, во временно оккупированном Крыму царят панически-хаотичные настроения относительно необходимости запасаться горючим, продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарствами. Все это, по словам Назарова, повышает градус общественного недовольства и сопротивления власти оккупантов.

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"Угрозы ракетных ударов, как и атаки дронов-камикадзе, остаются актуальными, несмотря на озабоченность врага состоянием дел с логистикой на юге Украины и попытку переключить внимание от Крымского моста. Следует осознавать вероятность усиления атак на все, а особенно на южные регионы Украины", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что в настоящее время функционирование морских коридоров в рамках "зернового соглашения" обеспечено Силами обороны и международными гарантиями.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

В РФ заявили, что на Крымском мосту после подрыва грузовой машины загорелся железнодорожный состав с топливом.

В Кремле тем временем отчитались, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал правительственную комиссию.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ.