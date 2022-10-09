В последние месяцы большинство пищевых продуктов доставлялось из России через Крым, теперь эта поставка значительно усложнится, отметил Федоров.

За повреждения Крымского моста, российских оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях ожидают не только сложности с поставкой вооружения и боеприпасов, но и нехватка продовольствия.

Об этом сообщил мэр города Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Конечно мы понимаем, что именно из Крыма, через этот Крымский мост, поставлялось огромное количество и боеприпасов, и тяжелого вооружения непосредственно на наши Запорожское и Херсонское направления. То есть, сейчас мы надеемся это все прекратится, но если совсем не прекратится, то существенно замедлится", - сказал Федоров.

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Он добавил, что также оккупантов ожидает нехватка продовольствия.

"Что касается продуктов питания и всего остального. В последние месяцы все продукты большей частью доставлялись непосредственно из Крыма, а ведь они точно не производились в Крыму все, а также доставлялись из России. Поэтому сейчас будут перебои с продуктами", - сказал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что жители временно оккупированных территорий уже давно испытывают проблемы с нехваткой продуктов и лекарств, но оккупанты не дают возможности ни доставить гуманитарную помощь людям, ни выехать им на подконтрольную Украине территорию.

"Мы видим, что сегодня наши жители остались без путей эвакуации. Поэтому сегодня, действительно в плену у рашистов находится примерно 60 тысяч жителей Мелитопольщины, которые не имеют возможности ни выехать, ни эвакуироваться. И имеют огромные проблемы с продуктами питания и медикаментами, потому что мы также не можем их доставить, потому что враг не дает на это согласие", - акцентировал Федоров.

Он добавил, что на блокпосту возле Васильевки большое скопление автомобилей с жильцами, которые хотят попасть на подконтрольную Украине территорию, но российские военные их не выпускают.

"В Васильевке - это единственный город, который совмещал временно оккупированную территорию с территорией подконтрольной Украине, на утро было 6 тысяч авто. Сегодня утром они пропустили около 100 автомобилей именно к последнему блокпосту, к так называемой "тарелки". Но там их развернули и сказали, что суббота и воскресенье - выходные. Шесть тысяч жителей уже более чем десять дней просто буквально живут в машинах и не могут выехать в Запорожье – это действительно издевательство над нашими людьми", - подчеркнул Федоров.

Подрыв Крымского моста: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возникла сильная пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим.

Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста был спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста осложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным сегодня утром в результате взрывов и пожара Крымским мостом восстановлено.

Ранее глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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