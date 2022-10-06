Информация о пострадавших и степени разрушения объекта уточняется.

Враг обстрелял инфраструктурный объект в Харькове.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте "прилета" сейчас пожар", - сообщил он.

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Он также отметил, что информация о пострадавших и степени разрушения объекта на данный момент уточняется.

Ситуация в Харькове и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.

В начале сентября Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

11 сентября российские оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро-и водоснабжение, начался сильный пожар.

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