Создать международную комиссию для детального расследования разрушения Каховской ГЭС президенту Украины Владимиру Зеленскому предложил президент Турции Реджеп Эрдоган. По его убеждению, такая комиссия может быть создана при участии экспертов из Украины, России, Организации Объединенных Наций (ООН) и международного сообщества, в частности Турции. Мол, Турция уже помогает переговорам, которые ведутся в рамках Черноморской зерновой инициативы ("зернового соглашения"), поэтому можно идти по такому же принципу.

Территория ГЭС находится на оккупированной территории, в Запорожской области идут активные бои. Как заезжать туда?

Однако стоит обратить внимание, что это заявление – откровенный пиар Эрдогана. Таким образом, он рекламирует свою исключительную роль как единственного возможного посредника, как посредника, который может все. Даже создать какую-то там комиссию, которая поможет установить факты, повлекшие трагедию. Но даже если не считать этот аспект, в реализации таковой существует несколько нюансов.

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Во-первых, и Украина, ни Россия не проявили энтузиазма к этому пиару Эрдогана. Несмотря на то, что позиции Украины и России относительно инцидента на Каховской ГЭС прямо противоположны, очевидно, что Эрдоган будет влиять на работу такой комиссии. При этом, какие-то моменты могут не нравиться Украине, какие-то - России. Поэтому никто не хочет зависеть от Эрдогана…

США, европейские страны, некоторые другие страны назвали ответственной за инцидент на Каховской ГЭС страну, развязавшую войну. Почему Эрдоган этого не делает? Потому что хочет сохранять такую свою нейтральную позицию. Будет ли он обвинять Россию по результатам расследования, даже если для этого будут основания? Я сомневаюсь. Он хочет сохранить за собой роль посредника. Конечно, и Украину тоже вряд ли будет винить, но в процессе расследования Эрдоган будет создавать зависимость от себя и украинской, и российской стороны.

Во-вторых, реализовать такую инициативу сейчас просто невозможно. Самое главное - сейчас затоплена сама станция. Как там проводить расследование? Конечно, впоследствии это будет возможным, но и потом не обойдется без проблем.

Кроме того, территория ГЭС находится на оккупированной территории, в Запорожской области идут активные бои. Как заезжать туда? С нашей территории, что было бы правильно, это будет трудно сделать. Если из России - это нарушение нашего законодательства.

Если провести аналогии с ЗАЭС, несмотря на то, что на ней есть представители МАГАТЭ, которые заезжали с подконтрольной Украине территории, даже их россияне не допускают ко всей территории. Неужели Россия будет проводить объективное и независимое расследование на Каховской ГЭС и показывать все, как есть? Неужели Россия будет работать против своих интересов? Сомневаюсь.

Еще одно - мы уже имели случаи, когда Россия обвиняла Украину в обстрелах, которые потом не было возможности расследовать из-за позиции России. Напомню, россияне в свое время рассказывали, что якобы украинцы разбомбили колонию в Донецкой области, в Еленовке - место содержания наших же пленных. Украина пыталась через ООН, через Красный Крест и другие организации договориться, чтобы было проведено расследование. И что? Ничего не произошло.

Поэтому настоящее, объективное расследование - под юрисдикцией Украины и с приглашенными Украиной иностранными экспертами - можно будет провести только после деоккупации, после освобождения украинских территорий.

Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента"