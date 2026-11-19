Правительство РФ с следующего года вводит новые налоги.

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о федеральном бюджете на 2027–2029 годы, который предусматривает увеличение военных расходов до нового рекорда со времен Советского Союза и сокращение финансирования по ключевым гражданским статьям.

Как пишет The Moscow Times, в следующем году правительство потратит на армию и закупку вооружения каждый третий рубль из бюджета (35%). Расходы по статье "Национальная оборона" увеличатся на 32% – с 12,9 трлн рублей в этом году до 17,1 трлн рублей в следующем.

На 7,6%, - до 4,6 трлн рублей - вырастут расходы по статье "Национальная безопасность", в которую входят бюджеты МВД, Росгвардии, Следственного комитета, спецслужб и пенитенциарной системы. В совокупности силовые структуры "поглотят" 44% бюджета, или 21,3 трлн рублей.

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В то же время расходы на поддержку национальной экономики сократятся на 3% – до 4,62 трлн рублей; на жилищно-коммунальное хозяйство – на 8% – до 1,83 трлн рублей; на здравоохранение – на 3% – до 1,81 трлн рублей. Расходы на социальную поддержку населения сократятся на 6% – до 6,65 трлн рублей.

Ряд ключевых проектов, согласно бюджетному документу, ждет радикальное сокращение финансирования. Так, федеральный проект "Многодетная семья", целью которого было заявлено увеличение на 15% числа граждан с тремя и более детьми, а также снижение уровня бедности среди этой категории населения, в следующем году лишится 40% финансирования. Национальный проект "Долгая и активная жизнь" сократится на 20%.

Чтобы наполнить рекордный военный бюджет, со следующего года правительство вводит "налог на сверхприбыль" для золотодобывающих компаний и производителей цветных металлов. Кроме того, максимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для "пассивных доходов", в частности банковских вкладов, повышается до 22%. Также вводится 22%-ный НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Несмотря на новые налоги, бюджет останется дефицитным: расходы правительства превысят доходы на 5,4 трлн рублей в следующем году. В этом году, по расчетам Минфина РФ, дефицит бюджета вдвое превысит первоначальный план и составит 7,3 трлн рублей.

По оценкам, относительно размера экономики гражданские расходы бюджета сократятся до минимума с 2005 года – 9% ВВП. Для сравнения: в текущем и прошлом годах этот показатель составлял чуть более 10% ВВП, в 2023–2024 годах – около 12% ВВП, а в довоенном 2021 году – 13% ВВП.

Экономика России – последние новости

Экономика России теряет темпы роста из-за украинских ударов, которые выводят из строя промышленные объекты, нарушают логистические цепочки и усиливают инфляционное давление. В третьем квартале ВВП России вырос на 0,9% в годовом исчислении, тогда как в предыдущем квартале рост составил 1,3%.

Член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран отметил, что если удары Сил обороны по уязвимым местам врага усилятся, то Россию в 2027 году ждет экономическая катастрофа, которая не позволит Кремлю интенсивно вести войну.

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