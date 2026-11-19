Путин заявил, что Украина должна согласиться на договоренности, достигнутые в Анкоридже.

Российский диктатор Владимир Путин после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином провел пресс-конференцию, на которой сделал ряд лживых заявлений о войне в Украине.

Так, он заявил, что что Россия "не начинала войну", а вроде как "восемь лет" пытается ее закончить.

"Россия восемь лет старалась урегулировать этот кризис… Не мы начали войну, мы вообще никакой войны не начинали. Мы только пытаемся закончить то, что началось восемь лет назад", - заявил российский диктатор.

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Он заявил, что якобы причиной войны стал "госпереворот в Киеве", после которого "новые власти начали военную операцию на юго-востоке Украины".

При этом он обвинил Украину и Европу в том, что именно они не хотят закончить войну и что якобы в Киеве не хотят прекращения боевых действий, потому что тогда придется проводить выборы.

По его словам, США предложили компромиссные решения по Украине, на которые Россия согласилась в Анкоридже. Теперь, как утверждает Путин, вопрос заключается в готовности Киева и европейских стран принять эти предложения.

"Если Киев хочет завершить конфликт, пусть соглашается с компромиссами, предложенными еще до Анкориджа американцами", – Путин", - заявил он.

Также Путин добавил, что Украина, как и Россия, имеет право на безопасность, но "не в ущерб безопасности нашей страны".

Отвечая на вопрос о том, какие последствия будет иметь трестороння встреча, Путин сказал, что "только Господь Бог знает, что будет дальше".

"Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело продолжение. По итогам сверки часов по ряду ключевых направлений, если не договоренность, то взаимопонимание имело место быть", – заявил он.

Трехсторонняя встреча в Китае

Лидеры США, России и Китая Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам встречи, которая длилась около полутора часов, не сделали никаких совместных заявлений для СМИ.

В то же время по итогам переговоров была опубликована мирная декларация: в документе упоминаются ядерная безопасность и поставки нефтепродуктов, однако нет ни слова об Украине или Европе.

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