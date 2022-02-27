Предполагается, что белорусских спецназовцев самолетами перебросят на Киевское и Житомирское направления.

По информации СМИ, подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в Украину.

Об этом свидетельствует информация ZN.UA, полученная от дипломатических источников.

Таким образом, Беларусь фактически личным составом начинает вторжение в нашу страну. Возможные локации высадки: Киевское и Житомирское направления.

Ранее в Центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (РБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил РБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.